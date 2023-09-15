Зеленський зустрівся з прокурором МКС Карімом Ханом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у п'ятницю в Києві з прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) Карімом Ханом.

"Співпраця нашої держави, усіх наших правоохоронних інституцій, Офісу генерального прокурора з Міжнародним кримінальним судом – абсолютно системна та наближає реальну відповідальність за російські воєнні злочини. Вже є перший чіткий результат – історичний ордер на арешт Путіна. Будуть і всі інші справедливі результати", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.