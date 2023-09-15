У Хмельницькому районі після атаки дронів пошкоджені 12 приватних будинків і школа

Унаслідок атаки дронів, випущених російськими окупантами вночі в напрямку Хмельницької області, постраждалих немає, проте в одному із сіл пошкоджено приватні будинки, котельню, школу та лінію електропередач, повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Унаслідок збиття "Шахеда" уламки впали в одному із сіл Хмельницького району. Пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні, 28 вікон у школі та лінії електропередач. Відновлювальні роботи вже тривають. Головне, що внаслідок атаки немає постраждалих", - написав Тюрін у фейсбуці у п'ятницю.

При цьому він не уточнив, про яке саме село йдеться.

Як повідомлялося, в ніч на 15 вересня російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Загалом було зафіксовано пуски 17 ударних БПЛА, які за різними маршрутами рухалися в напрямку Хмельницької області. Усі 17 "Шахедів" були знищені протиповітряною обороною за маршрутом прямування.

Джерело: https://www.facebook.com/sergii.tiurin.public/posts/pfbid0B2sdTMsnHcPtUd22wrivzE4ZhfjTmeZjc6NAUY5mtcPapcSrYWM3Bs4W4e7CpxZKl