Події

12:44 15.09.2023

У Хмельницькому районі після атаки дронів пошкоджені 12 приватних будинків і школа

1 хв читати

Унаслідок атаки дронів, випущених російськими окупантами вночі в напрямку Хмельницької області, постраждалих немає, проте в одному із сіл пошкоджено приватні будинки, котельню, школу та лінію електропередач, повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Унаслідок збиття "Шахеда" уламки впали в одному із сіл Хмельницького району. Пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні, 28 вікон у школі та лінії електропередач. Відновлювальні роботи вже тривають. Головне, що внаслідок атаки немає постраждалих", - написав Тюрін у фейсбуці у п'ятницю.

При цьому він не уточнив, про яке саме село йдеться.

Як повідомлялося, в ніч на 15 вересня російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Загалом було зафіксовано пуски 17 ударних БПЛА, які за різними маршрутами рухалися в напрямку Хмельницької області. Усі 17 "Шахедів" були знищені протиповітряною обороною за маршрутом прямування.

Джерело: https://www.facebook.com/sergii.tiurin.public/posts/pfbid0B2sdTMsnHcPtUd22wrivzE4ZhfjTmeZjc6NAUY5mtcPapcSrYWM3Bs4W4e7CpxZKl

Теги: #хмельницька_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:47 15.09.2023
У Запорізькій області росіяни обстріляли 31 населений пункт, одну людину поранено

У Запорізькій області росіяни обстріляли 31 населений пункт, одну людину поранено

08:39 15.09.2023
Окупанти обстріляли чотири райони на Харківщині, постраждалих за добу не зафіксовано

Окупанти обстріляли чотири райони на Харківщині, постраждалих за добу не зафіксовано

08:05 15.09.2023
У Херсонській області у результаті обстрілів загинула одна дитина, шестеро осіб дістали поранення, серед них дитина

У Херсонській області у результаті обстрілів загинула одна дитина, шестеро осіб дістали поранення, серед них дитина

07:54 15.09.2023
Окупанти вночі двічі обстріляли Нікопольський район

Окупанти вночі двічі обстріляли Нікопольський район

03:31 15.09.2023
Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано понад 150 вибухів

Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано понад 150 вибухів

17:28 14.09.2023
Унаслідок обстрілу на Херсонщині дістали поранень двоє чоловіків - ОВА

Унаслідок обстрілу на Херсонщині дістали поранень двоє чоловіків - ОВА

09:16 14.09.2023
Росіяни за добу дев'ять разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 64 вибухи

Росіяни за добу дев'ять разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 64 вибухи

08:47 14.09.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, є руйнування

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, є руйнування

08:20 14.09.2023
Ворог випустив 433 снаряди по Херсонській області, є загиблий і поранені

Ворог випустив 433 снаряди по Херсонській області, є загиблий і поранені

06:51 14.09.2023
У результаті обстрілів у Сумській області за добу зафіксовано 132 вибухи, є пошкодження

У результаті обстрілів у Сумській області за добу зафіксовано 132 вибухи, є пошкодження

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Передано до суду справу Януковича й Азарова щодо "Харківських угод" - ДБР

В Україні майже 11 млн осіб мають проблеми з доступом до води та гігієнічних послуг - ООН

Українська ППО знищила 17 російських дронів-камікадзе - ПС ЗСУ

СБУ прийшла з обшуками до нардепа Шуфрича, його підозрюють у державній зраді - джерело

За матеріалами СБУ Ігор Коломойський отримав нову підозру

ОСТАННЄ

Передано до суду справу Януковича й Азарова щодо "Харківських угод" - ДБР

В ООН очікують погіршення гуманітарної ситуації в Україні, розраховують надати допомогу 11 млн українців до кінця року

На ранок п'ятниці до Умані прибули 32 тис. 332 паломники-хасиди - МВС

ООН має намір продовжувати переговори для відновлення Чорноморської зернової ініціативи - УКГП

Мета України перед самітом НАТО-2024 у Вашингтоні - продемонструвати реальний прогрес у виконанні річної національної програми - Стефанішина

Українські війська продовжують наступ південніше Бахмута після звільнення Андріївки - Генштаб

В Україні майже 11 млн осіб мають проблеми з доступом до води та гігієнічних послуг - ООН

Міноборони РФ применшує шкоду, завдану суднам ЧФ "Минск" і "Ростов-на-Дону", ремонт займе роки - британська розвідка

3ОШБр підтвердила звільнення Авдіївки: 72 ОМСБр РФ розгромлено

Українська ППО знищила 17 російських дронів-камікадзе - ПС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА