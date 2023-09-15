Окупанти вночі двічі обстріляли Нікопольський район, унаслідок обстрілу пошкоджено транспортний об'єкт, виникла пожежа, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у п'ятницю вранці.

"Уночі від атак знову потерпала Нікопольщина. Ворог двічі накрив район із важкої артилерії. У Червоногригорівській громаді пошкоджено транспортний об'єкт. Через обстріли загорілася суха трава", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами голови ОВА, пожежники оперативно загасили полум'я.

Крім цього, окупанти цілили і по Марганецькій громаді.

"На щастя, людей не зачепило", - додав Лисак.