Події

07:54 15.09.2023

Окупанти вночі двічі обстріляли Нікопольський район

1 хв читати
Окупанти вночі двічі обстріляли Нікопольський район

Окупанти вночі двічі обстріляли Нікопольський район, унаслідок обстрілу пошкоджено транспортний об'єкт, виникла пожежа, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у п'ятницю вранці.

"Уночі від атак знову потерпала Нікопольщина. Ворог двічі накрив район із важкої артилерії. У Червоногригорівській громаді пошкоджено транспортний об'єкт. Через обстріли загорілася суха трава", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами голови ОВА, пожежники оперативно загасили полум'я.

Крім цього, окупанти цілили і по Марганецькій громаді.

"На щастя, людей не зачепило", - додав Лисак.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:47 15.09.2023
У Запорізькій області росіяни обстріляли 31 населений пункт, одну людину поранено

У Запорізькій області росіяни обстріляли 31 населений пункт, одну людину поранено

08:39 15.09.2023
Окупанти обстріляли чотири райони на Харківщині, постраждалих за добу не зафіксовано

Окупанти обстріляли чотири райони на Харківщині, постраждалих за добу не зафіксовано

08:05 15.09.2023
У Херсонській області у результаті обстрілів загинула одна дитина, шестеро осіб дістали поранення, серед них дитина

У Херсонській області у результаті обстрілів загинула одна дитина, шестеро осіб дістали поранення, серед них дитина

03:31 15.09.2023
Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано понад 150 вибухів

Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано понад 150 вибухів

17:28 14.09.2023
Унаслідок обстрілу на Херсонщині дістали поранень двоє чоловіків - ОВА

Унаслідок обстрілу на Херсонщині дістали поранень двоє чоловіків - ОВА

09:16 14.09.2023
Росіяни за добу дев'ять разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 64 вибухи

Росіяни за добу дев'ять разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 64 вибухи

08:47 14.09.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, є руйнування

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, є руйнування

08:20 14.09.2023
Ворог випустив 433 снаряди по Херсонській області, є загиблий і поранені

Ворог випустив 433 снаряди по Херсонській області, є загиблий і поранені

07:39 14.09.2023
Над Дніпропетровською областю вночі збили три БПЛА

Над Дніпропетровською областю вночі збили три БПЛА

06:51 14.09.2023
У результаті обстрілів у Сумській області за добу зафіксовано 132 вибухи, є пошкодження

У результаті обстрілів у Сумській області за добу зафіксовано 132 вибухи, є пошкодження

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні майже 11 млн осіб мають проблеми з доступом до води та гігієнічних послуг - ООН

Українська ППО знищила 17 російських дронів-камікадзе - ПС ЗСУ

СБУ прийшла з обшуками до нардепа Шуфрича, його підозрюють у державній зраді - джерело

За матеріалами СБУ Ігор Коломойський отримав нову підозру

Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів, 4 засоби ППО і 28 артсистем противника

ОСТАННЄ

Українські війська продовжують наступ південніше Бахмута після звільнення Андріївки - Генштаб

В Україні майже 11 млн осіб мають проблеми з доступом до води та гігієнічних послуг - ООН

Міноборони РФ применшує шкоду, завдану суднам ЧФ "Минск" і "Ростов-на-Дону", ремонт займе роки - британська розвідка

3ОШБр підтвердила звільнення Авдіївки: 72 ОМСБр РФ розгромлено

Українська ППО знищила 17 російських дронів-камікадзе - ПС ЗСУ

СБУ прийшла з обшуками до нардепа Шуфрича, його підозрюють у державній зраді - джерело

За матеріалами СБУ Ігор Коломойський отримав нову підозру

Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів, 4 засоби ППО і 28 артсистем противника

Сили оборони взяли під контроль Андріївку Донецької області

ЗС України наступають на двох напрямках, російські війська в Криму мають проблеми з ППО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА