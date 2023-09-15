Сили оборони взяли під контроль Андріївку Донецької області, підтвердили в Генштабі Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Сили оборони під час наступальних дій мали частковий успіх у районі Кліщіївки. Під час штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогові значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - ідеться в повідомленні.

Раніше про взяття Андріївки заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Однак, 3-тя окрема штурмова бригада назвала заяву про взяття Андріївки помилковою і передчасною.