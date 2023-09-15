Російські війська за добу завдали два ракетних і 59 авіаційних ударів

Ворог завдав 2 ракетних і 59 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави, повідомили в Генштабі збройних сил України станом на 06.00 п'ятниці.

Також, учора окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", із яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Стрілеча, Плетенівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області; Надія, Новоєгорівка Луганської області; Кліщіївка, Красногорівка, Водяне, Пречистівка, Новомайорське, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка та Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.