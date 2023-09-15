Події

07:15 15.09.2023

Російські війська за добу завдали два ракетних і 59 авіаційних ударів

1 хв читати
Російські війська за добу завдали два ракетних і 59 авіаційних ударів

Ворог завдав 2 ракетних і 59 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави, повідомили в Генштабі збройних сил України станом на 06.00 п'ятниці.

Також, учора окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", із яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Стрілеча, Плетенівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області; Надія, Новоєгорівка Луганської області; Кліщіївка, Красногорівка, Водяне, Пречистівка, Новомайорське, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка та Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:31 15.09.2023
Українські війська продовжують наступ південніше Бахмута після звільнення Андріївки - Генштаб

Українські війська продовжують наступ південніше Бахмута після звільнення Андріївки - Генштаб

08:12 15.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів, 4 засоби ППО і 28 артсистем противника

Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів, 4 засоби ППО і 28 артсистем противника

07:48 15.09.2023
Сили оборони взяли під контроль Андріївку Донецької області

Сили оборони взяли під контроль Андріївку Донецької області

07:12 15.09.2023
Сили оборони наступають на мелітопольському та утримують ініціативу на шахтарському напрямках

Сили оборони наступають на мелітопольському та утримують ініціативу на шахтарському напрямках

07:06 15.09.2023
Українська авіація за добу завдала десять ударів по силах ворога

Українська авіація за добу завдала десять ударів по силах ворога

19:06 14.09.2023
Українська авіація завдала 10 ударів по місцях скупчення окупантів

Українська авіація завдала 10 ударів по місцях скупчення окупантів

19:04 14.09.2023
ЗСУ просунулися під Кліщіївкою та Андріївкою Донецької області

ЗСУ просунулися під Кліщіївкою та Андріївкою Донецької області

19:04 14.09.2023
Окупанти завдали 44 авіаудари по Україні за добу

Окупанти завдали 44 авіаудари по Україні за добу

08:10 14.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

08:07 14.09.2023
За добу відбулося 29 бойових зіткнень між ЗС України та противником

За добу відбулося 29 бойових зіткнень між ЗС України та противником

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні майже 11 млн осіб мають проблеми з доступом до води та гігієнічних послуг - ООН

Українська ППО знищила 17 російських дронів-камікадзе - ПС ЗСУ

СБУ прийшла з обшуками до нардепа Шуфрича, його підозрюють у державній зраді - джерело

За матеріалами СБУ Ігор Коломойський отримав нову підозру

Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів, 4 засоби ППО і 28 артсистем противника

ОСТАННЄ

В Україні майже 11 млн осіб мають проблеми з доступом до води та гігієнічних послуг - ООН

Міноборони РФ применшує шкоду, завдану суднам ЧФ "Минск" і "Ростов-на-Дону", ремонт займе роки - британська розвідка

3ОШБр підтвердила звільнення Авдіївки: 72 ОМСБр РФ розгромлено

Українська ППО знищила 17 російських дронів-камікадзе - ПС ЗСУ

СБУ прийшла з обшуками до нардепа Шуфрича, його підозрюють у державній зраді - джерело

За матеріалами СБУ Ігор Коломойський отримав нову підозру

У Запорізькій області росіяни обстріляли 31 населений пункт, одну людину поранено

Окупанти обстріляли чотири райони на Харківщині, постраждалих за добу не зафіксовано

У Херсонській області у результаті обстрілів загинула одна дитина, шестеро осіб дістали поранення, серед них дитина

Окупанти вночі двічі обстріляли Нікопольський район

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА