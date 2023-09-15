Події

07:12 15.09.2023

Сили оборони наступають на мелітопольському та утримують ініціативу на шахтарському напрямках

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Сили оборони наступають на мелітопольському та утримують ініціативу на шахтарському напрямках

За минулу добу відбулося 25 бойових зіткнень, Сили оборони продовжують наступати на мелітопольському та утримують ініціативу на шахтарському напрямках, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України в п'ятницю вранці.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах із метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на бахмутському напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України неподалік Богданівки. Своєю чергою Сили оборони під час наступальних дій мали частковий успіх біля Кліщіївки. Під час штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському та мар'їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії біля Ласточкиного та Авдіївки Донецької області. Там минулої доби ворог здійснив близько 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога у Мар'їнки Донецької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

На шахтарському напрямку українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

На мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, біля Вербового Запорізької області завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та завдавати успішного ураження по тилах противника.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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