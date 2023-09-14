Байден оголосив про призначення спецпредставника США з економічного відновлення України

Президент США Джо Байден у четвер, 14 вересня, оголосив про призначення Пенні Прітцкер спеціальним представником США з економічного відновлення України, йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Зазначається, що на цій посаді Прітцкер працюватиме з українським урядом, G7, ЄС, міжнародними фінансовими установами, міжнародними партнерами й американським приватним сектором, "щоб сприяти формуванню майбутнього України як процвітаючої, безпечної, європейської демократії".

Спеціальна представниця керуватиме зусиллями з формування пріоритетів донорів через Міжвідомчу координаційну платформу донорів, щоб узгоджувати їх із потребами України та стимулювати міжнародних партнерів до збільшення їхньої підтримки України. Вона також тісно співпрацюватиме з урядом України, який активізує реформи, необхідні для відкриття експортних ринків, залучення прямих іноземних інвестицій та прискорення економічного відновлення.

У Держдепі наголосили, що Прітцкер має великий досвід роботи в приватному секторі, роботі на посаді міністра торгівлі США та особисті зв'язки з Україною і українською діаспорою.

"Її сім'я родом із села Великі Пріцьки під Києвом, де понад 100 років тому вона володіла зерносховищем, а потім емігрувала до Сполучених Штатів. Пані Прітцкер є глибоко відданим своїй справі лідером, якому довіряють у всьому політичному спектрі через її перевірений досвід досягнення позитивних результатів", - зазначено в заяві.

Як зазначив Блінкен, призначення Спеціальної представниці демонструє вірність США справі зміцнення європейського майбутнього України та відповідає новим економічним зобов'язанням і зобов'язанням у сфері безпеки, оголошеним на Конференції з відновлення України в Лондоні та Вільнюсі.

"Я вітаю спеціальну представницю Прітцкер на цій посаді та висловлюю їй глибоку вдячність за відновлення роботи на державній службі", - підсумував держсекретар.