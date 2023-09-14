Події

19:04 14.09.2023

Окупанти завдали 44 авіаудари по Україні за добу

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Окупанти завдали 44 авіаудари по Україні за добу

Російські окупанти завдали один ракетний і 44 авіаційні удари по території України за минулу добу, здійснили 37 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Також РФ завдала чергового масованого авіаційного удару іранськими ударними БПЛА "Shahed-136/131" по територіях Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей. Знищено 17 із 22 ворожих дронів.

За даними Генштабу, ворог завдав авіаційних ударів у районах Стрілечої, Плетенівки, Степової Новоселівки та Котлярівки Харківської області, Надїї та Новоєгорівки Луганської області, Кліщіївки, Красногорівки, Водяного, Пречистівки, Новомайорського та Старомайорського Донецької області, Роботиного Запорізької області.

Артилерійського та мінометного обстрілу з боку російських окупантів зазнали понад 90 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях, зокрема міста Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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