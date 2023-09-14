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15:46 14.09.2023

ЄС пояснив вилучення чотирьох росіян із санкційних списків відсутністю юридичних причин залишати їх у переліку

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ЄС пояснив вилучення чотирьох росіян із санкційних списків відсутністю юридичних причин залишати їх у переліку

Чотирьох росіян вилучено із санкційного списку ЄС, тому що на них більше не поширюються критерії, на підставі яких було запроваджено обмежувальні заходи, пояснив прессекретар глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля Петер Стано.

"ЄС ухвалив 11 пакетів санкцій проти Росії (через розв'язану РФ повномасштабну війну проти України - ІФ-У), і до цих санкцій завжди додається список осіб та організацій, внесених на основі певних критеріїв. Кожен пакет санкцій регулярно переглядається. І коли констатується, що більше немає юридичних причин залишати в списку тих чи інших підсанкційних осіб або організацій, їх звідти видаляють, і це означає, що санкції знято", - сказав Стано в четвер на брифінгу в Брюсселі.

Він пояснив, що стосовно звільнених від санкцій чотирьох росіян відповідні критерії перестали діяти, але відмовився називати подробиці, пославшись на те, що рішення щодо санкцій держави-члени ухвалювали консенсусом і конфіденційно.

Водночас представник Борреля зазначив, що з внесених до списку майже 1,8 тис. фізичних і юридичних осіб під час перегляду санкцій із нього було вилучено 10 суб'єктів. Іноді когось вилучають зі списку через смерть, іноді з інших причин, наприклад, якщо людині вдалося довести Раді ЄС, тобто державам-членам, що критерії для запровадження санкцій на них більше не поширюються і немає причин залишати їх у списку, сказав прессекретар.

Напередодні Рада ЄС ухвалила рішення про продовження на пів року індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб, яких у Євросоюзі вважають винними в підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України. Із постанови ради, оприлюдненої 14 вересня, випливає, що із санкційного списку вилучено чотирьох осіб.

Згідно з публікацією в "Офіційному журналі", санкції знято з власника групи компаній ЕСН Григорія Берьозкіна, ексгендиректора Ozon Олександра Шульгіна та підприємця Фархада Ахмедова. Зі списку також вилучено полковника Георгія Шуваєва, який загинув у жовтні 2022 року.

Теги: #рф #виключення #санкцій_єс

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