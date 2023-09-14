У Києві відкрився офіс МКС, його робота підвищить оперативність та ефективність розслідування воєнних злочинів РФ

У Києві в четвер відкрився польовий офіс Міжнародного кримінального суду (МКС), що посилить взаємодію між Україною і МКС у розслідуванні військових злочинів, скоєних РФ, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Радий вітати знову в Києві мого друга Каріма Хана (прокурора МКС - ІФ-У). Сьогодні ми разом пишемо історію боротьби за справедливість... Зроблено ще один крок для подальшого зміцнення нашого партнерства - в Україні відкрився так званий польовий офіс Міжнародного кримінального суду. Це найбільше представництво МКС за межами Гааги", - сказав генеральний прокурор Андрій Костін на спільному з прокурором МКС брифінгу.

За словами українського генпрокурора, робота польового офісу МКС допоможемо посилити взаємодію між Україною та МКС. "Це підвищить ефективність і оперативність реагування на злочини, які РФ продовжує чинити щоденно проти України та українців", - наголосив Костін.