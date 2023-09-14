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14:16 14.09.2023

"Укрзалізниця" восени запустить поїзд Рава-Руська - Варшава

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"Укрзалізниця" восени запустить поїзд Рава-Руська - Варшава

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) перевезла 600 тис. пасажирів у міжнародному сполученні протягом літа 2023 року, що на 48% більше за аналогічний показник 2022 року.

Як повідомила пресслужба "Укрзалізниці" в четвер, у червні-серпні 2023 року її послугами на виїзд з України скористалися 310 тис. пасажирів, тоді як в Україну в'їхали 290 тис. пасажирів.

"Наразі Київ, Запоріжжя, Дніпро, Харків, Одеса, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Полтава, Миргород, Олександрія, Рівне, Ковель, Мукачево, Чоп та інші міста мають пряме залізничне сполучення з країнами Європи", - цитує пресслужба голову правління "УЗ" Євгена Лященка.

За його словами, восени "Укрзалізниця" планує запуск нового поїзда сполученням Рава-Руська - Варшава, який зможе щодня забезпечити перевезення майже 500 пасажирів в обох напрямках. Крім того, на станції "Рава-Руська" буде організовано зручну пересадку на поїзди, які доставлятимуть пасажирів до Львова.

Крім того, "УЗ" очікує узгодження від Польщі відкриття між Києвом і Варшавою додаткового маршруту поїзда, сформованого з вагонів стандартного для України габариту 1-ВМ (4,7 × 3,4 м).

"У травні 2023 року такий поїзд уже здійснив тестове курсування. Запуск цього маршруту надасть змогу вдвічі-втричі збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між столицями двох країн", - зазначили в "УЗ".

Держприкордонслужба України влітку цього року зафіксувала 4,512 млн перетинів кордону на виїзд і 4,555 млн - на в'їзд, тоді як минулого літа - відповідно 3,605 млн і 3,820 млн.

Теги: #перевезення #укрзалізниця

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