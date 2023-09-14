Події

08:52 14.09.2023

Ворожі БПЛА вночі атакували Сумську область, сталися пожежі

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Ворожі БПЛА вночі атакували Сумську область, сталися пожежі

Ворожі БПЛА в ніч проти четверга атакували Сумську область, сталися пожежі в приміщенні магазину та неробочої лазні, повідомила пресслужба ОВА.

"Вночі ворог здійснив 3 обстріли прикордоння. Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілу зазнали Юнаківська та Новослобідська громади", - йдеться в повідомленні.

У Юнаківській громаді влучання з ворожого БПЛА у приміщення продуктового магазину, унаслідок якого виникла пожежа. Крім того, ворог гатив із артилерії (2 вибухи).

У Новослобідській влучання з ворожого БПЛА в приміщення непрацюючої лазні. Унаслідок влучання в лазні виникла пожежа.

 

 

 

Теги: #пожежі #бпла #сумська_область

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