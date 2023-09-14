Армія РФ атакувала Трудове Запорізької області п'ятьма БПЛА, є руйнування госпбудівель і складських приміщень

Російські окупаційні війська атакували Трудове Запорізької області п'ятьма БПЛА, є руйнування господарських будівель і складських приміщень, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"Вночі військовослужбовці рф атакували Трудове 5 БПЛА - місцеві жителі не постраждали, проте руйнування отримали господарські будівлі та складські приміщення", - написав він у телеграм-каналі.

Також він повідомив, що за минулу добу ворог завдав 153 удари по 31 населеному пункту. Зокрема, чотири РСЗВ-обстріли припали на Новодарівку, Темирівку та Лук'янівку, 8 авіаснарядів - на Оріхів, ще 3 БПЛА атакували Степове та П'ятихатки.

Крім того, зафіксовано 138 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Ольгівського, Левадного, Щербаків, Затишшя, Темирівки, Кам'янського, Степового та інших прифронтових міст і сіл.

Тим часом надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.