За добу відбулося 29 бойових зіткнень між ЗС України та противником

За добу відбулося 29 бойових зіткнень між Збройними силами України та російськими окупантами, Сили оборони продовжують звільняти тимчасово окуповані землі і закріплюватися на досягнутих позиціях, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу відбулося 29 бойових зіткнень", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українські війська продовжують оборону на сході та півдні України, наступальну операцію на мелітопольському напрямку та наступальні дії на бахмутському напрямку, знищують ворога, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Так, у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському та бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону українських військ у районах на північний схід від Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони під час наступальних дій мали частковий успіх неподалік Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області, завдають ворогові значних втрат у живій силі та техніці.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ЗСУ тримають оборону Мар'їнки, де минулої доби противник здійснив 14 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога поблизу Малої Токмачки та Вербового Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас на авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії.

На мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади та наносити успішне ураження по тилах противника.