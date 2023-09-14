Події

08:01 14.09.2023

Окупанти вночі атакували Україну 22 "шахедами", 17 знищила ППО, є жертви і поранені

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Окупанти вночі атакували Україну 22 "шахедами", 17 знищила ППО, є жертви і поранені

Російські окупаційні війська вночі атакували Україну 22 "шахедами", 17 знищила ППО, є загиблі та поранені, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України", - йдеться в повідомленні.

Також ворог завдав 2 ракетних і 92 авіаційних удари, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та цивільних об'єктах.

За уточненою інформацією, у середу окупанти атакували Україну 47 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 35 було знищено засобами протиповітряної оборони України.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначили у зведенні.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, населені пункти Мороховець, Плетенівка, Петропавлівка, Кислівка, Харківської області; Степок Сумської області; Новоселівське, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Спірне, Курдюмівка, Кліщіївка, Красногорівка, Нью-Йорк Донецької області; Роботине, Запасне Запорізької області; Одрадокам'янка, Придніпровське Херсонської області.

Так, під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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