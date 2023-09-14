Кількість жертв унаслідок масштабної повені в Лівії перевищила вісім тисяч людей

Кількість загиблих унаслідок повені в Лівії, спричиненої ураганом "Даніель", перевищила 8 тисяч осіб, безвісти зниклими вважаються понад 10 тисяч жителів, передає Al Arabia.

"Кількість загиблих унаслідок стихійного лиха на північному сході Лівії перевищила 8 тисяч осіб. Кількість зниклих безвісти зараз перевищує 10 тисяч", - йдеться в повідомленні радника лівійського парламенту.

Голова муніципалітету міста Дерна, що прийняв на себе основний удар повені, Абдулменам аль-Гайте заявив, що за прогнозами кількість жертв злив і повені може зрости до 20 тисяч осіб.