Події

04:38 14.09.2023

Adobe впроваджує функції штучного інтелекту та планує підвищення цін на продукти

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Після місяців тестування Adobe відкрила доступ до ряду функцій генеративного штучного інтелекту у своєму програмному забезпеченні, плануючи підвищити ціни, але також платити учасникам, чия робота допомагає зробити ці функції можливими, повідомляє агентство Reuters.

Повідомляється, що Adobe розробляє Photoshop та інші редаговані інструменти, які складають основу її бізнесу з продажу програмного забезпечення підписки Creative Cloud. Протягом останніх шести місяців компанія постійно додає нові функції штучного інтелекту в ці програми, наприклад, можливість генерувати зображення з тексту.

Adobe повідомила, що ціни на її продукти за підпискою зростуть на 2-5 доларів на місяць, починаючи з листопада.

Клієнти Adobe отримають певну кількість "кредитів" для використання генеративних функцій ІІ. Після використання цих кредитів користувачі можуть заплатити за більшу кількість або продовжити використання функцій, але з меншою швидкістю.

Adobe також заявила, що платитиме учасникам своїх баз даних стікові зображення, які використовуються для навчання своїх систем ІІ.

У 2023 році Adobe виплатить одноразовий бонус "контриб'ютора" художникам на основі того, скільки зображень вони внесли до бази даних Adobe і скільки разів їх зображення були ліцензовані традиційними способами в період з 3 червня 2022 по 3 червня 2023 року.

Після цього Adobe почне виплачувати бонус щороку за навчання із використанням її систем штучного інтелекту.

Теги: #україна #ціни #підвищення #adobe

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