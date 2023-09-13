Українська авіація за добу завдала 10 ударів по місцях зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та двох - по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили один пункт управління, один зенітно-ракетний комплекс, 10 артилерійських засобів, два склади боєприпасів і станцію РЕБ противника.