Події

20:42 13.09.2023

Українська авіація за добу завдала 10 ударів по місцях зосередження противника - Генштаб ЗСУ

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Українська авіація за добу завдала 10 ударів по місцях зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та двох - по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили один пункт управління, один зенітно-ракетний комплекс, 10 артилерійських засобів, два склади боєприпасів і станцію РЕБ противника.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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