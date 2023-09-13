Події

20:30 13.09.2023

На засіданні щодо експорту українських зернових у Брюсселі рішення про продовження заборони на ввезення до Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини не ухвалено

2 хв читати
На засіданні щодо експорту українських зернових у Брюсселі рішення про продовження заборони на ввезення до Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини не ухвалено

За підсумками засідання координаційної платформи з українського експорту зернових будь-якого рішення - буде чи ні продовжено чинну тимчасову заборону на ввезення зернових в Польщу, Угорщину, Румунію, Словаччину і Болгарію, термін якої закінчується 15 вересня - прийнято не було.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" в середу після закінчення 9-го засідання спільної координаційної платформи, що відбулося під головуванням глави кабінету віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса пана Хагера, повідомила представниця Європейської комісії Міріам Гарсія.

За її словами, у першій частині засідання участь взяли представники п'яти держав-членів, України, Республіки Молдова та Комісії. "Комісія представила останні прогнози ситуації на ринку щодо врожаю, торгівлі та цін. Країнам було запропоновано поділитися останньою інформацією. Платформа також обговорила, як збільшити ємність сховища і скоротити час перетину кордону. Нарешті, відбувся обмін думками щодо короткострокових дій із полегшення (функціонування) торговельних потоків і про шляхи підтримки транспорту", - розповіла представниця ЄК про зміст першої частини засідання платформи.

Друга частина зустрічі, за словами Гарсії, в якій взяли участь представники Естонії, Латвії, Литви, Греції, Італії та Хорватії, була присвячена альтернативним маршрутам.

"У контексті цього засідання Комісія повідомила, що поки що не ухвалено рішення щодо превентивних заходів, поетапне скасування яких заплановано на 15 вересня 2023 року. У будь-якому разі Платформа продовжить регулярно зустрічатися і стежити за імпортом зерна з України", - констатувала представниця Єврокомісії.

Як відомо, у травні 2022 року ЄС ухвалив рішення тимчасово зупинити дію імпортних мит, квот і заходів торговельного захисту на український експорт до Європейського Союзу - відомих як автономні торговельні заходи - щоб допомогти полегшити труднощі, з якими зіткнулися українські виробники та експортери після вторгнення РФ. Водночас, після виникнення логістичних проблем у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині, спричинених імпортом пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, що походять з України, 2 травня 2023 року набули чинності виключні та превентивні заходи щодо їхнього імпорту, які були продовжені 5 червня.

 

 

Теги: #зерно #єс #експорт #заборона

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 13.09.2023
Європарламент затвердив заходи щодо недопущення корупції в середовищі євродепутатів

Європарламент затвердив заходи щодо недопущення корупції в середовищі євродепутатів

19:14 13.09.2023
Гутерреш має намір обговорити "зернову угоду" із Зеленським, Ердоганом і Лавровим під час ГА ООН

Гутерреш має намір обговорити "зернову угоду" із Зеленським, Ердоганом і Лавровим під час ГА ООН

13:59 13.09.2023
Депутати від правлячої в Болгарії коаліції підтримують зняття ембарго на ввезення зернових з України, опозиція - проти

Депутати від правлячої в Болгарії коаліції підтримують зняття ембарго на ввезення зернових з України, опозиція - проти

12:42 13.09.2023
ЄС має визначити концепцію успішного розширення союзу - глава ЄК

ЄС має визначити концепцію успішного розширення союзу - глава ЄК

12:00 13.09.2023
Президентка Єврокомісії в доповіді "Стан Союзу": Ми запропонуємо продовжити тимчасовий захист українців у ЄС

Президентка Єврокомісії в доповіді "Стан Союзу": Ми запропонуємо продовжити тимчасовий захист українців у ЄС

11:04 13.09.2023
Президенти Польщі та України зустрінуться найближчим часом для обговорення імпорту українського зерна

Президенти Польщі та України зустрінуться найближчим часом для обговорення імпорту українського зерна

07:32 13.09.2023
ЄС має зберегти заборону на імпорт зерна з України до пяти країн, але продовжити розширювати транзит - єврокомісар із сільського господарства

ЄС має зберегти заборону на імпорт зерна з України до пяти країн, але продовжити розширювати транзит - єврокомісар із сільського господарства

16:45 12.09.2023
Українська сільськогосподарська продукція не становить жодної загрози для внутрішнього ринку ЄС - Стефанішина

Українська сільськогосподарська продукція не становить жодної загрози для внутрішнього ринку ЄС - Стефанішина

14:55 12.09.2023
Україна звернеться до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна

Україна звернеться до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна

11:34 12.09.2023
Польща вирішила не відновлювати імпорт українського зерна - прем'єр Моравецький

Польща вирішила не відновлювати імпорт українського зерна - прем'єр Моравецький

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ситуація в Мар'їнці та Авдіївці загострилася, на бахмутському напрямку стабільно є успіхи - заступниця міністра оборони

Унаслідок нічної атаки пошкоджено адмінбудівлі, інфраструктуру для зберігання зерна та олії - Кубраков

На території Румунії виявили ще одну групу частин, можливо, БПЛА, військові виконують збір зразків для експертизи

В Умані на святкування Рош га-Шана очікується прибуття понад 30 тисяч прочан

Президентка Єврокомісії в доповіді "Стан Союзу": Ми запропонуємо продовжити тимчасовий захист українців у ЄС

ОСТАННЄ

Херсон під прицілом російської армії

Українська авіація за добу завдала 10 ударів по місцях зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти за добу завдали 80 авіаційних ударів по території України - Генштаб ЗСУ

Бухарест поінформував НАТО про третій випадок знаходження на своїй території уламків дронів, подібних до тих, які використовує РФ для атак на українські порти

Зеленський звільнив держуповноваженого АМКУ Тищика

Окупанти атакували Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області, без жертв - ОВА

Ситуація в Мар'їнці та Авдіївці загострилася, на бахмутському напрямку стабільно є успіхи - заступниця міністра оборони

Суд призначив заставу ще одному фігуранту справи про незаконне привласнення міжнародного аеропорту "Одеса" - САП

Презентовано 1 том книги "Голоси України" про події в Чорнобильській зоні відчуження в лютому-березні 2022 р.

Рада планує наступного тижня розглянути президентське вето на закон про відновлення декларування для держслужбовців - Корнієнко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА