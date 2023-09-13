На засіданні щодо експорту українських зернових у Брюсселі рішення про продовження заборони на ввезення до Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини не ухвалено

За підсумками засідання координаційної платформи з українського експорту зернових будь-якого рішення - буде чи ні продовжено чинну тимчасову заборону на ввезення зернових в Польщу, Угорщину, Румунію, Словаччину і Болгарію, термін якої закінчується 15 вересня - прийнято не було.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" в середу після закінчення 9-го засідання спільної координаційної платформи, що відбулося під головуванням глави кабінету віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса пана Хагера, повідомила представниця Європейської комісії Міріам Гарсія.

За її словами, у першій частині засідання участь взяли представники п'яти держав-членів, України, Республіки Молдова та Комісії. "Комісія представила останні прогнози ситуації на ринку щодо врожаю, торгівлі та цін. Країнам було запропоновано поділитися останньою інформацією. Платформа також обговорила, як збільшити ємність сховища і скоротити час перетину кордону. Нарешті, відбувся обмін думками щодо короткострокових дій із полегшення (функціонування) торговельних потоків і про шляхи підтримки транспорту", - розповіла представниця ЄК про зміст першої частини засідання платформи.

Друга частина зустрічі, за словами Гарсії, в якій взяли участь представники Естонії, Латвії, Литви, Греції, Італії та Хорватії, була присвячена альтернативним маршрутам.

"У контексті цього засідання Комісія повідомила, що поки що не ухвалено рішення щодо превентивних заходів, поетапне скасування яких заплановано на 15 вересня 2023 року. У будь-якому разі Платформа продовжить регулярно зустрічатися і стежити за імпортом зерна з України", - констатувала представниця Єврокомісії.

Як відомо, у травні 2022 року ЄС ухвалив рішення тимчасово зупинити дію імпортних мит, квот і заходів торговельного захисту на український експорт до Європейського Союзу - відомих як автономні торговельні заходи - щоб допомогти полегшити труднощі, з якими зіткнулися українські виробники та експортери після вторгнення РФ. Водночас, після виникнення логістичних проблем у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині, спричинених імпортом пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, що походять з України, 2 травня 2023 року набули чинності виключні та превентивні заходи щодо їхнього імпорту, які були продовжені 5 червня.