Події

20:27 13.09.2023

Російські окупанти за добу завдали 80 авіаційних ударів по території України - Генштаб ЗСУ

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Російські окупанти за добу завдали 80 авіаційних ударів по території України - Генштаб ЗСУ

У середу, 13 вересня, РФ завдала чергового масованого авіаційного удару іранськими ударними БпЛА "Shahed-136/131" по Одеській і Сумській областях. Основний напрямок удару - припортова інфраструктура в містах Ізмаїл і Рені Одеської області. Протиповітряна оборона знищила 34 із 45 ворожих "Шахедів", повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом протягом доби ворог завдав одного ракетного та 80 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

За добу мінометним і артилерійським обстрілам піддалися понад 120 населених пунктів у Сумській, Чернігівській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.

На лінії фронту за добу відбулося 24 бойових зіткнення. Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

На волинському та поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території Росії, безуспішно намагається здійснювати збройні провокації з порушенням державного кордону України.

На куп'янському напрямку українські підрозділи успішно відбили атаку противника на північний схід від Берестового Харківської області.

На лиманському напрямку противник наступальних дій не вів, продовжує перегрупування військ.

На бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене становище в районі Богданівки Донецької області.

На мар'їнському напрямку протягом доби українські захисники успішно відбили понад 10 атак ворога в районі Мар'їнки.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території. У результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх у районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки на Донеччині, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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