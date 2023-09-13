Презентовано 1 том книги "Голоси України" про події в Чорнобильській зоні відчуження в лютому-березні 2022 р.

Виконавчий директор Всесвітнього інституту ядерної безпеки (WINS) Ларс ван Дассен 12 вересня під час зустрічі з головою Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) Олегом Коріковим презентував перший том книжки "Голоси України" - проєкту WINS, що розповідає про події кінця лютого-березня 2022 року в Чорнобильській зоні відчуження і на ДСП "ЧАЕС", окупованих російськими загарбниками.

"Книжка - це збірка реальних історій людей, які присвятили себе ядерній галузі, та, попри загрози своєму життю, страх війни, залишилися виконувати свій професійний обов’язок, забезпечуючи стале і безпечне функціонування ядерних установок", - наголосили в ДІЯРУ.

Під час зустрічі також обговорювалися аспекти підготовки другого тому, присвяченого ситуації на Запорізькій АЕС, яка з 4 березня 2022 року окупована російськими загарбниками. Він міститиме свідчення тих українських фахівців, які залишилися вірними своїй державі та справі безпечної експлуатації мирного атома.

"Переконаний, що фіксація на сторінках книги реальних історій українських фахівців у ядерній галузі, їхніх свідчень про злочини російської федерації щодо українських мирних ядерних установок – справа надважлива. Міжнародна спільнота має знати про все, що відбувалося і відбувається зараз в Україні, з якими викликами зустрілася українська атомна галузь та українські атомники", - заявив Коріков, слова якого наведено в повідомленні на сайті Держатомрегулювання.