Рада планує наступного тижня розглянути президентське вето на закон про відновлення декларування для держслужбовців - Корнієнко

Верховна Рада планує наступного тижня розглянути пропозиції президента України Володимира Зеленського до закону про відновлення електронного декларування для посадовців держави та місцевого самоврядування (законопроєкт №9534), повідомив перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко.

"(Верховна Рада розгляне пропозиції президента - ІФ-У), щойно у нас буде [пленарне] засідання. Воно буде наступного тижня. Ми не розголошуємо дати. І я думаю, що це питання одне з перших розглядатиметься", - сказав він в ефірі національного телемарафону в середу.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9534 у другому читанні та в цілому 5 вересня.

Документ залишає декларації закритими щонайменше на рік. Крім того, в ухваленому законопроєкті підтримано норму, згідно з якою особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Одразу ж після ухвалення Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало президента накласти вето на цей документ. Глава держави ветував закон 12 вересня. У своїх пропозиціях він завив про необхідність зробити відкритим доступ до Реєстру декларацій, але з урахуванням низки особливостей щодо певних груп декларантів (військовослужбовців).