Події

17:55 13.09.2023

Рада планує наступного тижня розглянути президентське вето на закон про відновлення декларування для держслужбовців - Корнієнко

1 хв читати
Рада планує наступного тижня розглянути президентське вето на закон про відновлення декларування для держслужбовців - Корнієнко

Верховна Рада планує наступного тижня розглянути пропозиції президента України Володимира Зеленського до закону про відновлення електронного декларування для посадовців держави та місцевого самоврядування (законопроєкт №9534), повідомив перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко.

"(Верховна Рада розгляне пропозиції президента - ІФ-У), щойно у нас буде [пленарне] засідання. Воно буде наступного тижня. Ми не розголошуємо дати. І я думаю, що це питання одне з перших розглядатиметься", - сказав він в ефірі національного телемарафону в середу.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9534 у другому читанні та в цілому 5 вересня.

Документ залишає декларації закритими щонайменше на рік. Крім того, в ухваленому законопроєкті підтримано норму, згідно з якою особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Одразу ж після ухвалення Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало президента накласти вето на цей документ. Глава держави ветував закон 12 вересня. У своїх пропозиціях він завив про необхідність зробити відкритим доступ до Реєстру декларацій, але з урахуванням низки особливостей щодо певних груп декларантів (військовослужбовців).

Теги: #вето #декларування #законопроєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:12 13.09.2023
Нардепи пропонують спростити процедуру списання військового майна

Нардепи пропонують спростити процедуру списання військового майна

14:57 13.09.2023
В Україні хочуть зменшити податкове навантаження на випадки страхування життя і здоров'я волонтерів - Шуляк

В Україні хочуть зменшити податкове навантаження на випадки страхування життя і здоров'я волонтерів - Шуляк

17:37 12.09.2023
Президент у своєму вето пропонує зробити реєстр декларацій відкритим, але з урахуванням низки особливостей

Президент у своєму вето пропонує зробити реєстр декларацій відкритим, але з урахуванням низки особливостей

10:19 12.09.2023
Зеленський наклав вето на закон про електронне декларування

Зеленський наклав вето на закон про електронне декларування

09:55 12.09.2023
Закон про відновлення електронного декларування чиновників передано на підпис Зеленському

Закон про відновлення електронного декларування чиновників передано на підпис Зеленському

21:10 11.09.2023
Рада в найкоротші терміни розгляне пропозиції Зеленського до законопроєкту про декларування держслужбовців у разі його ветування - Стефанчук

Рада в найкоротші терміни розгляне пропозиції Зеленського до законопроєкту про декларування держслужбовців у разі його ветування - Стефанчук

16:53 06.09.2023
Зеленський прийме рішення щодо закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою Стефанішиною

Зеленський прийме рішення щодо закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою Стефанішиною

10:46 06.09.2023
НАЗК звернеться до Зеленського з проханням накласти вето на законопроєкт про декларування чиновників

НАЗК звернеться до Зеленського з проханням накласти вето на законопроєкт про декларування чиновників

18:32 05.09.2023
Чиновники зможуть відкрити загальний доступ до своїх декларацій через НАЗК раніше за передбачений законом термін - нардеп Юрчишин

Чиновники зможуть відкрити загальний доступ до своїх декларацій через НАЗК раніше за передбачений законом термін - нардеп Юрчишин

17:00 05.09.2023
ВР відновила декларування для чиновників, але без відкритого реєстру

ВР відновила декларування для чиновників, але без відкритого реєстру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ситуація в Мар'їнці та Авдіївці загострилася, на бахмутському напрямку стабільно є успіхи - заступниця міністра оборони

Унаслідок нічної атаки пошкоджено адмінбудівлі, інфраструктуру для зберігання зерна та олії - Кубраков

На території Румунії виявили ще одну групу частин, можливо, БПЛА, військові виконують збір зразків для експертизи

В Умані на святкування Рош га-Шана очікується прибуття понад 30 тисяч прочан

Президентка Єврокомісії в доповіді "Стан Союзу": Ми запропонуємо продовжити тимчасовий захист українців у ЄС

ОСТАННЄ

Окупанти атакували Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області, без жертв - ОВА

Ситуація в Мар'їнці та Авдіївці загострилася, на бахмутському напрямку стабільно є успіхи - заступниця міністра оборони

Суд призначив заставу ще одному фігуранту справи про незаконне привласнення міжнародного аеропорту "Одеса" - САП

Презентовано 1 том книги "Голоси України" про події в Чорнобильській зоні відчуження в лютому-березні 2022 р.

Окупанти скинули вибухівку на Зміївку Херсонської області, постраждали три людини

Кількість заявок громадян РФ про добровільну здачу в полон перевищила 25 тис. - держпроєкт "Хочу жити"

Сили оборони півдня знищили ворожий катер типу КС-701 "Тунець" - ВМС

"Київтеплоенерго" і "Київводоканал" просять прем'єра пролонгувати термін повірки лічильників води й тепла

У ТЦК і СП пояснили, як військовому отримати грошову допомогу в разі поранення під час служби

СБУ перевіряє радіаційну безпеку через провокації РФ щодо використання "брудної" бомби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА