Події

16:20 13.09.2023

Окупанти скинули вибухівку на Зміївку Херсонської області, постраждали дві людини

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Жителька села Зміївка Бериславського району Херсонської області та волонтер постраждали внаслідок атаки з боку російських окупантів у середу, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У Зміївці під російський удар потрапила волонтерка. Після обіду росіяни атакували населений пункт, скинувши вибухівку з безпілотника. Постраждалі - 54-річна волонтерка та 68-річна місцева жителька. Обох поранених доставили до лікарні", - написав Прокудін у телеграмі.

 

Теги: #вибухівка #постраждалі #херсонська_область

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