Окупанти скинули вибухівку на Зміївку Херсонської області, постраждали дві людини

Жителька села Зміївка Бериславського району Херсонської області та волонтер постраждали внаслідок атаки з боку російських окупантів у середу, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У Зміївці під російський удар потрапила волонтерка. Після обіду росіяни атакували населений пункт, скинувши вибухівку з безпілотника. Постраждалі - 54-річна волонтерка та 68-річна місцева жителька. Обох поранених доставили до лікарні", - написав Прокудін у телеграмі.