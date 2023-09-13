Події

15:27 13.09.2023

Унаслідок нічної атаки пошкоджено адмінбудівлі, інфраструктуру для зберігання зерна та олії - Кубраков

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Унаслідок нічної атаки пошкоджено адмінбудівлі, інфраструктуру для зберігання зерна та олії - Кубраков

Унаслідок нічної атаки Росії на порти Рені та Ізмаїл (Одеська обл.) 13 вересня пошкоджено адміністративні будівлі, склади для зернових вантажів, ємності для зберігання олії та автотранспорт; сімох водіїв доправили до лікарні у важкому стані, повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Незважаючи на спроби агресора знизити експортний потенціал, порти працюють. Водночас кожна атака на портову інфраструктуру України - це атака на продовольчу безпеку всього світу", - написав він на фейсбук-сторінці.

За інформацією Кубракова, починаючи з 18 липня внаслідок атак РФ на порти України, пошкоджено і частково знищено 105 об'єктів портової інфраструктури. Унаслідок ударів по портах Дунайського кластеру і блокування морських портів скорочено експорт зернових вантажів до країн Азії, Африки та Європи майже на 3 млн тонн на місяць.

"Порти Дунайського кластера - єдиний водний шлях для українського агроекспорту. Якщо не захистити його потужними системами протиповітряної оборони, то наслідки будуть ще більшими. Насамперед для тих країн, які залежать від української агропродукції", - резюмував міністр.

Теги: #атака #пошкодження #одеська_область

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