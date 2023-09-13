У ГУР Міноборони України підтвердили пошкодження ВДК і підводного човна в Севастополі

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив пошкодження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод у тимчасово окупованому Криму.

"Так, підтверджуємо ураження великого десантного корабля і підводного човна", - сказав Юсов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, коментуючи нічні вибухи в тимчасово окупованому Севастополі (АРК), подякував пілотам Повітряних сил Збройних сил України за відмінну бойову роботу.

До цього окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки. У Міноборони Росії заявили про атаку ракетами і безпілотними катерами, в результаті якої пошкоджено два кораблі.