Уночі ворог обстріляв Нікопольщину, є руйнування

Уночі та вранці середи окупанти здійснили обстріл із важкої артилерії Нікополя, а також Мирівської та Марганецької громад Дніпропетровської області, зруйновано житлові будинки та об'єкти інфраструктури, повідомляє в телеграмі Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

"Люди не постраждали. Але є руйнування - пошкоджено 4 приватні будинки, господарську споруду, газопроводи. У решті районів минулося без обстрілів", - написав він.