Події

08:00 13.09.2023

Уночі ворог обстріляв Нікопольщину, є руйнування

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Уночі ворог обстріляв Нікопольщину, є руйнування

Уночі та вранці середи окупанти здійснили обстріл із важкої артилерії Нікополя, а також Мирівської та Марганецької громад Дніпропетровської області, зруйновано житлові будинки та об'єкти інфраструктури, повідомляє в телеграмі Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

"Люди не постраждали. Але є руйнування - пошкоджено 4 приватні будинки, господарську споруду, газопроводи. У решті районів минулося без обстрілів", - написав він.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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