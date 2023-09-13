Зеленський звільнив Фараджева з посади начальника управління СБУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ігоря Фараджева з посади начальника управління з роботи з особовим складом Служби безпеки України.

Відповідний указ № 575/2023 було опубліковано на сайті глави української держави.

"Звільнити ФАРАДЖЄВА Ігоря Ельхановича з посади начальника Управління з роботи з особовим складом Служби безпеки України", - сказано в тексті документа.

Ігоря Фараджев обіймав посаду начальника управління з роботи з особовим складом СБУ з 1 жовтня 2019р.