Події

07:35 13.09.2023

На фронті за добу відбулося 34 бойові зіткнення

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На фронті за добу відбулося 34 бойові зіткнення

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на мелітопольському напрямку і наступальні дії на бахмутському напрямку, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", - ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. За добу відбулося понад 34 бойових зіткнень.

"На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону.

У районі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" на куп'янському, лиманському та бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України біля Оріхово-Василівки. Своєю чергою Сили оборони під час наступальних дій мали частковий успіх поблизу Кліщіївки Донецької області.

У районі відповідальності ОСУВ "Таврія" наші захисники непохитно тримають оборону неподалік Авдіївки та Мар'їнки, де минулої доби противник здійснив понад 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами, як у живій силі, так і в техніці. Водночас на авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю.

На мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. У результаті штурмових дій наші воїни мають частковий успіх у районі Роботиного Запорізької області.

У районі відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку "Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують логістику, місця дислокації та вогневі позиції ворожих підрозділів", - розповіли в Генштабі.

На волинському та поліському напрямках на півночі України оперативна обстановка без суттєвих змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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