За добу українська авіація завдала дев’ять ударів по місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки російських окупантів протягом минулої доби.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Своєю чергою, підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено десять артилерійських засобів, два зенітно-ракетні комплекси, один район зосередження особового складу, одну станцію радіоелектронної боротьби, один пункт управління та п'ять складів боєприпасів противника.