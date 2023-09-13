Окупанти завдали сім ракетних і 35 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти завдали сім ракетних і 35 авіаційних ударів по території України за минулу добу, здійснили 56 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Крім того, з початком поточної доби російські окупанти завдали масованого авіаційного удару із застосуванням ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі Одеської та Сумської областей. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Авіаційних ударів зазнали Попівка, Степок, Миропілля, Грабовське Сумської області, Кислівка Харківської області, Надія, Діброва Луганської області, Спірне, Кліщіївка, Північне Донецької області, Роботине Запорізької області, Одрадокам’янка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 45 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.