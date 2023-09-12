Події

22:25 12.09.2023

Верховна Рада має відкрити реєстр електронних декларацій у вересні - Зеленський

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Верховна Рада має відкрити реєстр електронних декларацій у вересні - Зеленський

Голосування у Верховній Раді закону щодо електронного декларування з негайним відкриттям реєстру декларацій має відбутися у вересні, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Очікую нового голосування з позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій. Уже у вересні таке рішення має бути. Як, до речі, і щодо законопроєкту про РЕР - політично значущих персон", - сказав Зеленський.

І це, наголосив він, "питання не лише політичної відповідальності парламенту, а й наших переговорів з Євросоюзом щодо вступу. Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутися цього року. І всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок".

 

 

Теги: #зеленський

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