Верховна Рада має відкрити реєстр електронних декларацій у вересні - Зеленський

Голосування у Верховній Раді закону щодо електронного декларування з негайним відкриттям реєстру декларацій має відбутися у вересні, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Очікую нового голосування з позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій. Уже у вересні таке рішення має бути. Як, до речі, і щодо законопроєкту про РЕР - політично значущих персон", - сказав Зеленський.

І це, наголосив він, "питання не лише політичної відповідальності парламенту, а й наших переговорів з Євросоюзом щодо вступу. Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутися цього року. І всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок".