Київ вводить обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту в години пік

Київ із 20 вересня вводить обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту в години пік. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони міста у вівторок, повідомила Київська місцева військова адміністрація (КМВА) в телеграмі.

"Ухвалено рішення з 20-го вересня 2023 року обмежити в'їзд великогабаритного транспорту в столицю в години пік вранці з 7:00 до 10:00 і ввечері з 17:00 до 20:00. Обмеження будуть встановлені на в'їздах у місто. Контроль за виконанням рішення здійснюватиме поліція Києва", - сказано в повідомленні.

Рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що дороги столиці в години пік перевантажені: людям складно дістатися на роботу, спеціальному транспорту - до місця призначення.

"На сьогоднішньому засіданні Рада оборони Києва окрему увагу приділила вирішенню питання розвантаження автомобільних доріг міста. Прошу перевізників із розумінням поставитися до цієї норми. Тим більше, що це не новинка для міста і більшість власників великогабаритного транспорту з такими обмеженнями знайомі. Заборона на в'їзд у години пік діяла в Києві й раніше, ще до початку повномасштабного вторгнення", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.