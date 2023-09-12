Події

19:10 12.09.2023

Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено шість приватних будинків

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Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено шість приватних будинків

У вівторок російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок цього пошкоджено шість приватних будинків, чотири господарські споруди, автомобілі та лінії електропередач, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"Майже два десятки снарядів сьогодні прилетіли на Нікопольщину. Ворог накривав район вогнем з важкої артилерії. Поцілив по самому Нікополю та Марганецькій громаді", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Також противник надвечір обстріляв Покровську селищну громаду в Синельниківському районі, наслідки уточнюють.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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