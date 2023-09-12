Події

19:06 12.09.2023

На фронті за добу було 20 бойових зіткнень, ЗСУ просунулися поблизу Роботиного та Кліщіївки

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На фронті за добу було 20 бойових зіткнень, ЗСУ просунулися поблизу Роботиного та Кліщіївки

Збройні сили України відбили атаки російських окупантів на бахмутському, авдіївському, мар'їнському, шахтарському та запорізькому напрямках за минулу добу, а також продовжили наступальні операції на мелітопольському та бахмутському напрямках, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території. У результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх у районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах", - ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. За добу відбулося понад 20 бойових зіткнень.

"На бахмутському напрямку Сили оборони успішно стримують противника в районі Оріхово-Василівки Донецької області... На авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили близько 10 атак противника в районі Авдіївки Донецької області.... На мар'їнському напрямку протягом доби наші воїни звели нанівець понад 10 атак ворога в районі Мар'їнки", - повідомляється у зведенні.

"На шахтарському напрямку всі атаки ворога в районі Новомихайлівки були успішно відбиті... На запорізькому напрямку наші воїни відбили атаки ворога в районі південніше Новодарівки Запорізької області", - розповіли в Генштабі.

На волинському та поліському напрямках на півночі України оперативна обстановка без суттєвих змін.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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