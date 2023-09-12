Комітет Шевченківської премії затвердив персональний склад експертів з оцінювання творів на здобуття премії

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка затвердив персональний склад експертів із 12 осіб з оцінювання висунутих літературно-мистецьких творів на здобуття премії.

"На початку вересня відбулося організаційне засідання новообраних членів Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка під головуванням Євгена Нищука. Одним із пунктів порядку денного передбачалося обрання складу експертів, до повноважень яких належить оцінювання висунутих літературно-мистецьких творів на здобуття Національної премії 2024 року в семи номінаціях", - ідеться в повідомленні пресслужби комітету.

Після обговорення кандидатур, запропонованих членами комітету, було ухвалено рішення затвердити персональний склад експертів із 12 осіб.

До складу експертів увійшли: письменник, лауреат Шевченківської премії Анатолій Кичинський; письменник, лауреат Шевченківської премії В'ячеслав Медвідь; уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь; кандидатка філософських наук Наталія Мусієнко; кандидат мистецтвознавства Олексій Овчаренко; докторка філософії Тетяна Огаркова; доктор мистецтвознавства Юрій Чекан; доктор мистецтвознавства Богдан Сюта; театральний режисер Михайло Журавель; кандидатка мистецтвознавства Людмила Новікова; кандидатка мистецтвознавства Галина Скляренко; мистецтвознавиця та етнографиня Тетяна Пошивайло.

Відповідно до положення про Національну премію на експертів покладено попередній розгляд літературно-мистецьких творів, що беруть участь у першому турі конкурсу на здобуття Національної премії, їхню фахову оцінку члени комітету враховуватимуть під час визначення мистецької цінності та суспільної значущості висунутих робіт.

У комітеті нагадали, що прийом літературно-мистецьких творів на здобуття премії у 2024 році розпочинається 14 вересня і триватиме до 31 жовтня 2023 року.