Українська кіноспільнота стривожена відсутністю лауреата Шевченківської премії в номінації "Кіномистецтво"

Українська кіноспільнота занепокоєна тим, що комітет з Національної премії України ім. Тараса Шевченка не визначив лауреата Шевченківської премії в номінації "Кіномистецтво".

"У 2023 році Національна спілка кінематографістів України висунула на здобуття Національної премії імені Тараса Шевченка фільм "Памфір" кінорежисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, який здобув чи не абсолютне визнання української та міжнародної кіноспільноти. Однак сталося так, що після того, як один із конкурентів "Памфіра" не пройшов далі першого преміального туру ("Тарас. Повернення" - ІФ-У), прихильники фільму, який мусив зійти з дистанції, і його автор розгорнули, сказати б, доволі потужну пропагандистську кампанію з метою дискредитації кінострічки "Памфір" та його режисера... У підсумку Шевченківська премія в номінації "Кіномистецтво" не отримала переможця", - ідеться в заяві, оприлюдненій на сторінці Української кіноакадемії у Facebook.

У кіноспільноті вважають, що попри те, "що серед претендентів був "Памфір", суспільству надіслано неправдиве сповіщення: нібито нині в українському кіно відсутні фільми, заряджені високими художніми ідеями, наснажені потужною громадянською енергетикою".

"Не доводиться сумніватися у щирості захисників кінострічки "Тарас. Повернення" (а йдеться про неї), але ця щирість трансформувалась щодо "Памфіра" у вульгарну методу обпльовування і дискредитації мистецького твору, який інтерпретували і примітивізували у найгірших традиціях недавнього минулого", - ідеться в заяві.

У зв'язку з цим, у кіноспільноті вважають, що необхідно внести певні корективи в стратегію і тактику селекції культурних продуктів в Україні.

Заяву підписали: Національна спілка кінематографістів України, Національна академія мистецтв України, Українська Кіноакадемія та Спілка кінокритиків України.

Як повідомлялося, 6 лютого Комітет з Національної премії України ім. Тараса Шевченка визначив лауреатів Шевченківської премії у п'яти із семи номінацій. Зокрема, визначили переможців конкурсу в номінаціях: "Література", "Публіцистика, журналістика", "Музичне мистецтво", "Театральне мистецтво" та "Візуальні мистецтва". Водночас у номінаціях "Літературознавство та мистецтвознавство" і "Кіномистецтво" лауреатів не визначено.