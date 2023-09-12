Події

17:08 12.09.2023

Зеленський прийме будь-який трибунал над РФ, який приведе до реально справедливого вироку

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Зеленський прийме будь-який трибунал над РФ, який приведе до реально справедливого вироку

Президент України Володимир Зеленський вважає прийнятним "будь-який трибунал, який приведе до реально справедливого вироку для всіх убивць і, відповідно, для керівництва РФ, яке віддавало ці ганебні накази".

"Будь-яка назва в трибуналі. Ми з вами розуміємо, що від назви нічого за суттю і за змістом не залежить. Головне - це результат. І це найважливіше", - сказав він, виступаючи у вівторок за допомогою відеозв'язку перед студентами нідерландських університетів.

І тут у вашої держави, сказав він, "є великий досвід, є фахівці, і ми постійно радимося. Але це важка місія. Щоб засудити за первісний злочин, за злочин агресії, потрібно мати знову ту єдність, про яку я сьогодні говорив у виступі".

"Але ви маєте знати, що це складно, щоб лідери різних держав світу підтримали трибунал, яким буде засуджено лідера іншої держави", - зазначив президент.

"Ви розумієте, у чому ця складність. Але знову-таки єдність і наполегливість точно дадуть результат", - вважає він.

Теги: #трибунал #зеленський

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