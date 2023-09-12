Події

14:09 12.09.2023

Через російську агресію в Україні постраждали 823 об'єкти культурної спадщини - Мінкультури

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Через російську агресію в Україні постраждали 823 об'єкти культурної спадщини - Мінкультури

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) повідомило, що внаслідок повномасштабної російської збройної агресії в Україні постраждали 823 об'єкти культурної спадщини.

"МКІП продовжує фіксувати пошкодження об'єктів культурної спадщини в Україні внаслідок російської агресії. За період з 24 лютого 2022 року до 25 серпня 2023 року пошкоджено або зруйновано 823 об'єкти культурної спадщини. З них об'єктів національного значення - 109, місцевого значення - 650, щойно виявлених - 64", - повідомила пресслужба міністерства.

Зокрема, пам'ятки архітектури становлять 252 об'єкти, архітектури та містобудування - 244, історії - 199, архітектури та містобудування, історії - 32, архітектури, історії - 30, археології - 20, монументального мистецтва - 19, містобудування, монументального мистецтва - 17, містобудування - 5, науки і техніки - 2, садово-паркового мистецтва - 1, архітектури та містобудування, монументального мистецтва - 1, архітектури, монументального мистецтва - 1.

Зазначається, що згідно з даними обласних військових адміністрацій, від початку повномасштабного вторгнення повністю було зруйновано 23 пам'ятки, частково пошкоджено 636 пам'яток, ступінь пошкодження 164 об'єктів залишається невідомим.

Теги: #війна #мінкультури #культурна_спадщина

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