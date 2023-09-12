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12:46 12.09.2023

Понад 250 творів української літератури доступні для безкоштовного прослуховування - Міносвіти

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Понад 250 творів української літератури доступні для безкоштовного прослуховування - Міносвіти

Понад 250 творів української літератури доступні для безкоштовного прослуховування, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Відсьогодні понад 250 творів української літератури доступні для прослуховування у виконанні відомих українців! Школярі 5-11 класів можуть відкрити для себе творчість наших класиків по-новому. "Місто", "Кайдашева сім'я", "Тіні забутих предків" та багато інших творів з освітньої програми вже чекають на тебе!", - ідеться в повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що послухати твори української літератури можна безкоштовно в розділі "Аудіо" в мобільному застосунку Megogo на смартфонах або планшетах, а також в автомобілях з Android Auto та Apple CarPlay.

Згідно з повідомленням, проєкт реалізовують медіасервіс Megogo та Міністерство освіти і науки України за інформаційної підтримки Міністерства цифрової трансформації та платформи "Дія.Освіта".

Теги: #міносвіти #література

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