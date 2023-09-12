Події

10:36 12.09.2023

Верещук закликала міжнародних донорів не зменшувати гуманітарні бюджети на 2024 рік

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Верещук закликала міжнародних донорів не зменшувати гуманітарні бюджети на 2024 рік

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає міжнародних донорів не зменшувати гуманітарні бюджети на 2024 рік.

"Осінь – це період бюджетування на наступний рік. Міжнародні донори планують видатки. В тому числі на гуманітарні та соціальні проєкти в Україні. Закликаю всіх міжнародних гуманітарних операторів принаймні не зменшувати гуманітарні бюджети на 2024 рік. Ваша підтримка нам дуже потрібна. Особливо протягом холодного періоду. Прошу не розпорошувати зусилля і сфокусуватися на двох-трьох пріоритетах, які дають пряму та швидку віддачу людям, тут і зараз. Тому пріоритетом має залишитися пряма грошова допомога визначеним категоріям соціально незахищених людей", - написала Верещук у телеграм-каналі.

Крім того, вона закликала регіональну та місцеву владу восени тісно попрацювати з міжнародними партнерами щодо пріоритетів і бюджетів на наступний рік.

"Треба разом із міжнародниками грамотно спланувати дії та фінанси щодо спільних гуманітарних і соціальних проєктів. Саме регіональна та місцева влада має чітко зорієнтувати міжнародників щодо пріоритетів. Так, щоб гуманітарні гроші максимально ефективно працювали на наших людей", - підсумувала віцепрем'єр.

 

Теги: #бюджет #донори #верещук

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