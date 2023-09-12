Події

10:32 12.09.2023

Бюджет на культуру на 2024 рік буде меншим, ніж на поточний - Карандєєв

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Бюджет на культуру на 2024 рік буде меншим, ніж на поточний - Карандєєв

В. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявляє, що бюджет на культуру на 2024 рік буде меншим, ніж на поточний.

"На наступний рік кошти, згідно з тими показниками, які були доведені Міністерством фінансів, будуть менші, ніж на цей рік десь на 160 млн грн. Сума становитиме трохи більше ніж 8 мільярдів на всю галузь", - наводить слова Карандєєва пресслужба міністерства.

За його словами, понад 85% цих коштів спрямують на оплату праці та забезпечення роботи українських діячів культури, а інша частина піде на оплату комунальних послуг і заходи з охорони та збереження культурної спадщини, підтримку мистецької освіти в Україні.

"Міністерство культури та інформаційної політики, формуючи бюджетний запит на наступний рік, визначило для себе, між іншим, два пріоритети. Передусім ми стараємося забезпечити максимально всі потреби наших установ і організацій у реалізації заходів з охорони, збереження та утримання нашої спадщини. Другий пріоритет – це питання мистецької освіти: планування того майбутнього, що за 5-10 років має відповідати рівню, який в нас був перед війною", - додав Карандєєв.

Теги: #бюджет #культура

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