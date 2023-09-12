Події

08:21 12.09.2023

Російські війська ввечері та вночі знову обстріляли з артилерії Нікопольський район, є пошкодження

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Російські війська ввечері та вночі знову обстріляли з артилерії Нікопольський район, є пошкодження

Російські війська ввечері та вночі знову обстріляли з артилерії Нікопольський район, є пошкодження магазину, приватних будинків, а також інфраструктури, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у вівторок уранці.

"До вечора ворог атакував Нікополь. Вночі - обстріляв Марганець. Застосував важку артилерію. Пошкоджено магазин, 7 приватних будинків, господарські будівлі. Пошкоджено 3 газопроводи і стільки ж ліній електропередачі", - інформував він у своєму телеграм-каналі.

Крім того, повідомив Лисак, уранці агресор ударив по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Зачепило лінію електропередачі.

За його словами, люди не постраждали.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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