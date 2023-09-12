Події

07:19 12.09.2023

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 12 артсистем противника

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Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 12 артсистем противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників, повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні, опублікованому у фейсбуці.

Крім того, підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 12 артилерійських засобів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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