Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 12 артсистем противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників, повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні, опублікованому у фейсбуці.

Крім того, підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 12 артилерійських засобів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів противника.