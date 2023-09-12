Події

07:16 12.09.2023

Окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону ЗС України в Донецькій і Луганській областях

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Окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону ЗС України в Донецькій і Луганській областях

За минулу добу відбулося 30 бойових зіткнень, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається досить складною, повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні у вівторок.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару поблизу Леонівки Чернігівської області. Здійснив понад 15 артилерійських і мінометних обстрілів по цивільній інфраструктурі та населенню прифронтових областей.

У районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському, лиманському та бахмутському напрямках противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки, Іванівки Харківської області, Надії, Новоєгорівки, Діброви, Білогорівки Луганської області. Окупанти не полишають спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах Новоселівського Луганської області, Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Від численних артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

У районі відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів поблизу Авдіївки, Пречистівки, Урожайного, Старомайорського Донецької області. Від численних артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших захисників у районах Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області.

На оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Малої Токмачки, Омельника, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від численних артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

На мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці. Своєю чергою, ворог намагається відновлювати свої підрозділи, продовжуючи численні штурмові дії позицій наших військ. Українські воїни мужньо тримають оборону, відбивши понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Мали успіх у районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Одрадокам'янки Херсонської області та Кривого Рогу Дніпропетровської області. Від численних артилерійських і мінометних обстрілів постраждало понад 10 прифронтових населених пунктів. Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та завдавати ураження противнику в його тилу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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