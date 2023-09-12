Російські війська здійснили десять ракетних і 53 авіаційні удари

Ворог завдав 10 ракетних і 53 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави, повідомляє Генштаб Збройних сил України у вівторок уранці.

"На жаль, унаслідок таких терористичних дій російських окупаційних військ є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано житлові будинки, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, від цинічних ракетних ударів постраждали мирні жителі Кривого Рогу Дніпропетровської області", - йдеться у зведенні.

Крім того, за даними Генштабу, минулої доби Росія атакувала нашу державу 12 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131". Усі 12 ударних БПЛА було знищено силами і засобами протиповітряної оборони України.