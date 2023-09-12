Події

02:12 12.09.2023

Унаслідок обстрілів у Сумській області за добу зафіксовано понад сто вибухів

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Унаслідок обстрілів у Сумській області за добу зафіксовано понад сто вибухів

Унаслідок ворожих обстрілів у Сумській області за добу зафіксовано понад сто вибухів, пошкоджено приватні будинки, травмований місцевий житель, повідомляється у зведенні обласної військової адміністрації в понеділок увечері.
"Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 122 вибухи. Обстрілу зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотинська, Великописарівська, Есманська, Білопільська, Зно-Новгородська, Середино-Будська, Путивльська, Миколаївська громади", - ідеться в повідомленні.
Зокрема, по Краснопільській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли (28 вибухів) та артобстріл (4 вибухи). Також здійснено атаки БПЛА-камікадзе та ворожим "FPV-дроном".
У Хотинській громаді були обстріли з міномета (20 вибухів) і танка (5 вибухів), АГС (10 вибухів) і артилерії (8 вибухів).
На територію Великописарівської громади росіяни скинули 8 мін, здійснили 5 вибухів з артилерії. Унаслідок артобстрілу пошкоджено 1 приватне домогосподарство. 
У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано 6 вибухів із міномета. Також з території РФ було 10 вибухів із РСЗВ. Внаслідок обстрілу отримав контузію та забої місцевий житель. Також пошкоджено 1 приватний будинок.

Ворог також накрив артогнем Середино-Будську громаду - 6 вибухів. Крім того, обстрілював із мінометів Юнаківську громаду - 4 вибухи, Миколаївську сільську громаду - 4 вибухи, Путивльську - 7 вибухів, Есманську - 3 вибухи.

На Білопільську громаду здійснено скидання ВОГ (осколковий гранатометний боєприпас) з FPV-дрона, нараховано 2 вибухи.

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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