Естонія і Латвія купують німецькі ЗРК IRIS-T для посилення системи ППО "Небесний щит"

Естонія і Латвія підписали угоду з ФРН на купівлю німецьких ЗРК IRIS-T у рамках європейської ініціативи з розвитку системи ППО "Небесний щит", передає DW з посиланням на інформагентство dpa.

"Естонія і Латвія підписали угоду з Німеччиною про придбання зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) середньої дальності IRIS-T виробництва німецької компанії Diehl Defense на суму один млрд. євро. Угоду було підписано в понеділок, 11 вересня, на зустрічі міністрів оборони трьох країн у німецькому місті Ретенбах", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше Естонія і Латвія були серед підписантів меморандуму про наміри щодо розвитку спільної європейської системи протиповітряної оборони "Небесний щит". Наразі у проєкті беруть участь 16 країн-членів Північноатлантичного союзу (НАТО), а також Швеція, яка отримала запрошення стати членом НАТО, а також Австрія і Швейцарія.