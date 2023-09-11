Події

23:15 11.09.2023

За добу втрати ворога на Таврійському напрямку становили 359 осіб - Тарнавський

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За добу втрати ворога на Таврійському напрямку становили 359 осіб - Тарнавський

На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони, безповоротні втрати ворога становили 102 особи, поранено 257, повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Загалом за минулу добу ворог 19 разів атакував наші позиції та здійснив 763 обстріли, завдав 1 ракетного та 12 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1255 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 359 осіб (безповоротні - 102, поранені - 257)", - написав Тарнавський у Телеграм-каналі в понеділок.
Крім того, українські військовослужбовці знищили 24 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 2 артилерійські системи та міномети, 2 РСЗВ, 14 БпЛА, 3 одиниці автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки.
Також було знищено 7 складів боєприпасів ворога.
 

Теги: #рф #україна #втрати #таврійський_напрямок

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