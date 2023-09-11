Події

19:19 11.09.2023

Українська авіація за добу завдала 7 ударів по місцях зосередження сил ворога

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Українська авіація за добу завдала 7 ударів по місцях зосередження сил ворога

Українська авіація за добу завдала семи ударів по противнику, ракетники вразили п'ять артилерійських засобів ворога, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про ситуацію станом на 18:00 понеділка.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала семи ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи ракетних військ уразили п'ять артилерійських засобів противника", - інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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