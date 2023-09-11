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19:18 11.09.2023

Генштаб ЗСУ: Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, за добу відбулося понад 20 бойових зіткнень

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Генштаб ЗСУ: Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, за добу відбулося понад 20 бойових зіткнень

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною - Сили оборони успішно стримують противника на куп'янському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та запорізькому напрямках, упродовж доби відбулося понад 20 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом доби відбулося понад 20 бойових зіткнень. Також сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БПЛА "Shahed-136/131". Протиповітряною обороною було знищено 12 ворожих "шахедів", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у понеділок.

Як повідомляється, загалом ворог завдав 10 ракетних і 46 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

"Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною", - наголошується в повідомленні Генштабу.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Леонівки Чернігівської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Нововасилівка, Зноб-Новгородське, Старикове, Садки Сумської області та Гатище, Вовчанськ, Бударки Харківської області.

"На Куп'янському напрямку наші захисники успішно стримують противника в районі Новоселівського Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки та Іванівки Харківської області", - інформує Генштаб.

На лиманському напрямку авіаційних ударів зазнали Надія, Новоєгорівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.

Як повідомляється, "на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно стримують противника в районі Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів".

Генеральний штаб також інформує про те, що "на Авдіївському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районах Кераміка та Авдіївки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки".

На мар'їнському напрямку протягом доби Сили оборони "відбили атаки ворога в районі Мар'їнки". Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів неподалік Пречистівки, Урожайного, Старомайорського Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. "На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районі Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Авіаційних ударів противника зазнали Малинівка, Мала Токмачка та Роботине Запорізької області", - зазначається в повідомленні.

На херсонському напрямку ворог обстріляв із артилерії та мінометів Берислав, Томарине, Антонівку, Херсон, Велетенське Херсонської області.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території", - повідомляє Генеральний штаб обстановку станом на 18:00 понеділка.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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